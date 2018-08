Duurste Rubens komt na 400 jaar weer thuis 'KINDERMOORD TE BETHLEHEM' VANAF EIND SEPTEMBER IN RUBENSHUIS DAVID ACKE

14 augustus 2018

02u42 0 Antwerpen 'De Kindermoord te Bethlehem', een schilderij van Pieter-Paul Rubens, komt eind september naar Antwerpen. Zo komt zijn duurste schilderij ooit na vier eeuwen weer thuis. Het wordt in bruikleen gegeven door de Art Gallery of Ontario (AGO) in Toronto, Canada. Sinds 2008 heeft het schilderij het AGO niet meer verlaten.

Het heeft heel wat voorbereiding gekost maar het monumentale schilderij De Kindermoord te Bethlehem (1610) komt dan toch naar Antwerpen. Eerder was de komst van het schilderij onzeker omdat de reis vanuit het verre Canada te belastend zou zijn voor het meesterwerk. Maar nu is de komt bevestigd. Van 26 september tot en met 4 maart 2019 zal het te bezichtigen zijn in het Rubenshuis, de plek waar Rubens het vier eeuwen geleden schilderde. Het wordt één van de hoogtepunten van het stadsfestival Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert.





De historiek van het doek is spectaculair. "Het schilderij maakte al snel deel uit van prestigieuze verzamelingen, maar werd sinds de achttiende eeuw foutief toegeschreven aan diverse kunstenaars. Specialisten herkenden in 2001 duidelijk de hand van de Antwerpse meester", legt directeur van het Rubenshuis Ben Van Beneden uit. De ontdekking van het verloren gewaande schilderij was groot nieuws en het werk werd verkocht.





Vanuit Canada

Op de veiling bij Sotheby's in Londen in 2002 haalde het een recordbedrag van 49,5 miljoen pond of zo'n 55 miljoen euro. Daarmee is De Kindermoord nog steeds het duurste schilderij van een oude meester. Het werd gekocht door de Canadese zakenman en verzamelaar Ken Thomson, die het schonk aan The Art Gallery of Ontario in Toronto. Dat het schilderij naar Antwerpen komt, is des te opvallender. "Sinds de aankomst van het schilderij in het AGO in 2008, verliet het schilderij het museum niet meer. Dat Antwerpen het duurste schilderij van Rubens een half jaar mag tentoonstellen is erg bijzonder", vertelt schepen van Cultuur Caroline Bastiaens.





De reis die het schilderij te wachten staat is een heus huzarenstukje. "Het wordt in een speciale kist overgevlogen met een transportvliegtuig. Die zorgt ervoor dat de temperatuur constant blijft. Nadien wordt het paneel met een speciale vrachtwagen overgebracht naar Antwerpen. Wanneer het schilderij aankomt, wachten we 24 uur alvorens we het uitpakken zodat het kan acclimatiseren", vertelt Van Beneden.





De toestand van het paneel is erg goed. Wel zal het Rubenshuis nog proberen meer over de totstandkoming te weten te komen. "Het is wellicht geschilderd in opdracht van een Italiaan die in Antwerpen woonde, maar zeker is dat niet." Volgend jaar zal het werk deel uitmaken van een grote Rubens-expositie in San Francisco.