Durletstraat wordt schoolstraat 19 april 2018

Om het probleem van de verkeersdrukte rond de sterk groeiende school De Sterrenkijker in de wijk Markgrave aan te pakken, maken de stad en het district samen met de schooldirectie vanaf 23 april van de Durletstraat een schoolstraat. Een 'schoolstraat' is een straat die aan het begin van de schooldag wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Dit zal gebeuren tussen 8.25 uur en 8.50 uur. Een opzichter plaatst dan een hek aan het begin van de straat. Auto's kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel. In de straat geparkeerde auto's mogen de straat wel verlaten. De school en het district hopen zo ook de luchtkwaliteit te verbeteren. (NBA)