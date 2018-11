Duo wil stad veroveren met elektrische ‘plooiscooter’ ADA

22 november 2018

14u22 0 Antwerpen Het moet hét elektrische vervoersmiddel van de toekomst worden en daarom koos zaakvoerder Haytem Karoui voor een erg futuristische naam voor zijn step. De 'EZ Rider’ kan je het best omschrijven als een kruising tussen een step en een lichte scooter.

“Het idee komt uit Amerika maar is volledig aangepast aan de Europese richtlijnen. In Amerika is het al erg populair ik ben ervan overtuigd dat ook Vlaanderen er klaar voor is,” zegt Haytem.

Vooral in de stad kan de EZ Rider volgens hem een oplossing bieden om aan de files en parkeerproblemen te ontsnappen.

“De EZ Rider kan gemakkelijk 40 kilometer rijden aan een begrensde snelheid van 25 per uur. Door die begrenzing hoef je geen rijbewijs te hebben en kan je je ook zonder helm verplaatsen,” legt hij uit.

Op dit moment stelt Haytem zijn elektrisch transportmiddel voor in een pop-upwinkel in de Kloosterstraat tot eind december op zaterdag en zondag.

“Ik merk dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn. Het is uniek in België dus de mensen vragen zich af wat het juist is.” En elke leeftijd lijkt geïnteresseerd.

“Vorig weekend verkocht ik nog twee exemplaren aan een koppel van 90 jaar,” lacht Haytem. Al is de EZ Rider wel niet voor iedereen weggelegd. Voor een exemplaar met batterij voor 40 kilometer betaal je 1.399 euro, voor eentje van 60 kilometer moet je 1.899 euro betalen.

“Voor een goede elektrische fiets betaal je al gauw nog meer. Bovendien is de EZ Rider makkelijk plooibaar en handig mee te nemen op de trein of in de wagen.”