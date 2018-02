Duo gaat winkelen met geïsoleerde draagtas 21 februari 2018

De politie is maandagnamiddag uitgerukt naar een parfumeriezaak voor twee verdachte mannen die de beveiliging probeerden omzeilen. Het beveiligingssysteem van de zaak merkte op dat de twee verdachten materiaal op zak hadden om metaaldetectoren te ontwijken. Ze maakten gebruik van een draagtas met isolatiemateriaal. Het duo kon gevolgd worden tot de Groenplaats, waar ze een optiekzaak en een andere parfumerie bezochten. Een voetpatrouille van de politie kon de twee aanhouden en fouilleren in de Beddenstraat. Ze hadden geen buit gemaakt, maar zijn wel gearresteerd en hun tas is in beslag genomen. Na verhoor zijn de verdachten vrijgelaten. (BSB)