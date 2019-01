Dulle Griet komt na 2 jaar weer thuis Dieter Lizen

21 januari 2019

18u39 0 Antwerpen De Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude is terug thuis in het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh. Ze is vanaf dinsdag 22 januari opnieuw één van de blikvangers in het museum na een afwezigheid van twee jaar. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) te Brussel restaureerde het werk anderhalf jaar, daarna was het te zien op een Bruegel overzichtstentoonstelling in Wenen.

De Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude hangt opnieuw op een prominente plaats in het museum van zijn ontdekker, collectioneur Fritz Mayer van den Bergh (1858-1901). Het werk werd anderhalf jaar lang gerestaureerd in Brussel. Het grillige landschap met donkerrode lucht en bruine toetsen in het schilderij oogt na de grondige opknapbeurt veel frisser. De gele vernislagen en latere overschilderingen zijn weggehaald en het originele kleurenpalet is terug. Doordat het palet lichter en gevarieerder is, toont het werk ook voorheen onzichtbare details zoals de teddybeer, de fijn uitgewerkte helmen en het prachtige landschap op de achtergrond. De penseelstreken van Bruegel en zijn talent komen nog beter uit de verf en het hele tafereel vertoont veel meer diepte.

Helletafereel

Op 1 maart verwelkomt writer in residence Jeroen Olyslaegers met een aantal bekende gasten het helletafereel. Hij gaat met 6 gasten in gesprek over de betekenis en de bijzonder actuele gelaagdheid van Bruegels’ mysterieuze werk. Bezoekers kunnen één of meerdere debatten volgen, die ’s avonds vóór het schilderij plaatsvinden. Nadien brengt Olyslaegers in alle beslotenheid de nacht door bij Dulle Griet. “Ik hou van dit werk sinds ik als ventje van een jaar of zeven het Suske & Wiske album De Dulle Griet las”, zegt Olyslaegers. “Willy Vandersteen liet de Dulle Griet tot leven komen in de twintigste eeuw en er speelden zich ook scènes af hier in het museum. Ik vond het meteen geweldig.”

We zien het werk nu zoals Bruegel het gezien heeft, en dat is behoorlijk heftig Jeroen Olyslaegers

De restauratie maakte het werk nog mooier, meent hij. “We zien het werk nu zoals Bruegel het gezien heeft, en dat is behoorlijk heftig. Je komt bijzonder dicht bij de ervaring van de kunstenaar en die oorspronkelijke kracht van het werk kan je nu terug zien, dat maakt dit tot een heel bijzonder moment”, zegt Jeroen Olyslaegers.“Die kleurenpracht, maar ook die raadselachtigheid van het werk is heel intrigerend. Er is een grote spanning tussen de innerlijke wereld van de figuur de Dulle Griet en wat haar omgeeft. Ziet ze wel wat er rond haar gebeurt? Of zitten al die demonen rond haar enkel in haar hoofd? De spanning tussen onze innerlijke gedachten en wat er buiten ons om gebeurt voelen we allemaal, dat maakt het schilderij zo universeel.”

448 Belgische frank

Het museum plant een bijzondere tentoonstelling vanaf 5 oktober. Dan viert het museum de 125ste verjaardag van de aankoop van het werk door Mayer van den Bergh. Die kocht het werk in 1894 voor 448 Belgische frank, zelfs toen een peulschil voor zo’n meesterwerk.Mayer van den Bergh had een neus voor zulke geniale vondsten en hij was gefascineerd door kunst uit de 15de en 16de eeuw, een periode die uit op dat moment niet in trek was bij kunstliefhebbers en verzamelaars.

Ook Florent Van Ertborn (1784-1840), die een honderdtal topstukken van het huidige Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen verwierf, had hetzelfde talent en was zijn tijd ver vooruit. Hij verwierf de Madonna van Fouquet, die nog altijd erg modern oogt na 500 jaar. Vanaf 5 oktober 2019 organiseert het Museum Mayer van den Bergh een tentoonstelling over de verzamelwoede van deze toonaangevende Antwerpse collectioneurs. Naast Dulle Griet en topstukken van Jean Fouquet, Rogier Van der Weyden en Gerard David krijgt de bezoeker ook de verhalen achter de kunstwerken.