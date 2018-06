Duivels doen Kaaien daveren 19 juni 2018

02u43 0 Antwerpen Enkele duizenden Duivels-supporters hebben in het fandorp aan de Kaaien vol spanning de match gevolgd.

Het was doods in de straten van Antwerpen tussen 17 en 19 uur gisteren. Iedereen zat aan zijn televisiescherm gekluisterd, of aan de Kaaien, voor de eerste match van onze Rode Duivels op het WK. De sfeer zat er meteen in. Panama zou met huid en haar verslonden worden. Bij het inzetten van de Brabançonne weerklonk de nationale hymne uit de kelen van de supporters, mét de rechterhand op het hart. Antwerpen was er klaar voor, zoveel was zeker. Onze Duivels lieten hun supporters wel in spanning wachten op het eerste doelpunt. Het confettikanon stond klaar, maar kwam aanvankelijk niet in actie.





"Ach, dat komt wel in orde. Tegen 10 verdedigers is het wat zoeken. Hazard zal wel een gaatje vinden", was de analyse van een groep studenten kine. Dat zij eigenlijk moeten studeren, deert hen niet. "Ik moet morgen mijn masterthesis verdedigen. Met wat extra pintjes zal dat nog beter gaan!", lacht de student. Het verhaal van de tweede helft kennen we ondertussen. Dries Mertens zorgde ervoor dat de Kaaien voor een eerste keer daverden en het confettikanon mocht doen waarvoor het diende: een hevig feestje in gang zetten. Die eerste helft was vergeten. Je voelde de opluchting, maar toch snakte iedereen naar de verlossing.





Toen Lukaku een tweede en derde keer scoorde, barstte het feestje volledig los. Het confettikanon was net op tijd bijgevuld. Hoe het examen van onze studenten is verlopen, is niet geweten. Maar dat ze zich twee uur lang hebben geamuseerd met duizenden andere supporters, staat buiten kijf. Ook de volgende wedstrijden van de Duivels kan je op groot scherm volgen aan de Kaaien. (ADA)





Meer over Kaaien

sport

sportdiscipline

voetbal

Antwerpen

Duivels