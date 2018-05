Duitse zender verliefd op Antwerpen 01 juni 2018

De Duitse zender ZDF ontdekte de mondaine kant van de stad. In het programma 'Hallo Deutschland Mondän', wordt Antwerpen voorgesteld als de bakermat van de kunst, de diamant, de mode en de architectuur. Maar is ook plaats voor lekker eten, onder ander Nick Bril doet het concept van sterrenrestaurant The Jane uit de doeken. De cameraploeg liep mee in het kielzog van stadsgids Tanguy Ottomer. De reportage duurt meer dan 37 minuten en is online nog te bekijken. (NBA)