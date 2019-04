Duitse filmcrew strijkt neer in Antwerpen voor opnames Dunkelstadt ADA

19 april 2019

15u43 1 Antwerpen Van eind april tot eind juli vinden in Antwerpen opnames plaats voor de Duitstalige televisieserie Dunkelstadt. Antwerpen fungeert in de zesdelige reeks als grootstad aan het water, waarin privédetective Doro iedere aflevering zaken probeert op te lossen.

Dunkelstadt is een zesdelige Duitstalige detectivereeks, geïnspireerd op de visuele stijl en verhaallijnen van de klassieke film noir en wordt gemaakt in opdracht van de Duitse zender ZDF. De productie brengt het genre naar de 21ste eeuw. De opnameperiode loopt van 22 april tot en met 31 juli 2019. Er zijn 50 draaidagen in de stad Antwerpen. De opnames gebeuren onder meer in het MAS, het Havenhuis, het stadspark, Fort 8 en Park ten Brandt.

De serie volgt de avonturen van de dertigjarige Doro Decker, die uit de politieacademie viel. Als privédetective behandelt ze nu zaken rond ontrouwe echtgenoten en verloren huisdieren. Maar achter die schijnbaar kleine zaken gaan vaak de grootste complotten schuil. Doro weet met haar charmes, durf en bravoure de zaken tot een goed einde te brengen. In haar privéleven loopt het echter minder vlot. De onopgeloste dood van haar vader en de verbintenisfobie die ze hieraan heeft overgehouden blijven haar naar beneden slepen.

Filmcel

De stad richtte haar filmcel op in 2001. De afgelopen jaren kreeg die telkens rond de 350 aanvragen om te filmen; vorig jaar waren die goed voor in totaal 1.168 draaidagen.