Duiker betrapt in Antwerpse haven: “Ik zocht geen drugs, ik dook naar een kluis”

Patrick Lefelon

04 april 2019

17u34 3 Antwerpen Beroepsduiker Nabil K. (45) heeft volgens het Antwerpse parket vier jaar cel verdiend omdat hij vlak bij een beruchte drugskade in de haven uit het water kwam. Drugsbendes droppen soms ladingen in het water of verstoppen drugs in kokers die onder de waterlijn aan het schip worden vastgeklikt. De duiker ontkent dat het om drugs ging. Hij zocht een gedumpte kluis.

De bewakers van containerterminal op kaai 913 wisten even niet wat zij zagen, die vrijdagochtend om 7u45 op 21 september 2018. Een duiker in volle uitrusting kwam uit het water gekropen. Hij waggelde naar de dichtsbijzijnde bosjes. Wat later liep hij zonder duikpak weg naar een braakliggend terrein.

De Scheepvaartpolitie onderschepte hem. Nabil K. uit het Nederlandse Zwijndrecht bleek een beroepsduiker te zijn die vaak in de Antwerpse haven werkt. Dan last hij onder water aan installaties of schepen. Die nacht was Nabil niet aan het werk maar was hij uitgenodigd op een homofeestje aan de Vogelhut vlak bij kaai 913. Daar had hij iemand leren kennen die had voorgesteld om bij laagtij samen naar oesters te duiken. In de bosjes vond de politie geen oesters maar wel zuurstofflessen, duiklood, een onderwater-scooter, een sportzak een een bolderkar.

Niemand komt daar voor zijn plezier duiken. De stroming is gevaarlijk en er is veel scheepvaart Drugsmagistraat Ken Witpas

Drop-off

Donderdagmiddag verscheen Nabil K. voor de rechter. Volgens drugsmagistraat Ken Witpas kan Nabil K. maar één bedoeling hebben gehad om aan kaai 913 te duiken.

Ken Witpas: “Die kaai staat bekend als een drugsgevoelige kaai. Er worden geregeld ladingen onderschept. Niemand komt daar voor zijn plezier duiken. De stroming is gevaarlijk en er is veel scheepvaart. Ik ben overtuigd dat Nabil K. deel uitmaakte van een bende die aan die kaai iets van plan was, meer dan waarschijnlijk een lading drugs opvissen. Er zijn twee toepassingen. Ofwel gooit een bemanningslid de zakken met drugs in het water, net voor zij de haven binnenvaren. Dat heet een drop-off. Of wel worden de drugs in kokers gestopt die dan met magneten aan de boeg van het schip worden bevestigd. Wat hier de bedoeling was, weten wij niet. Er zijn geen drugs gevonden. ”

De procureur vorderde vier jaar cel tegen Nabil K. wegens bendevorming. Hij wordt niet beschuldigd van drugsinvoer. Daarvoor heeft het parket te weinig aanwijzingen.

Zeven kinderen

Duiker Nabil K. heeft zijn versie van de feiten een viertal keer veranderd. De versie die het uiteindelijk haalde was dat hij die ochtend ging duiken naar een gedumpte kluis. De tip was gekomen van een zekere ‘Jean’, een duiker zonder familienaam die Nabil aan de Oosterschelde had leren kennen.

Advocaat Sam Vlaminck: “Tijdens het duiken kregen de mannen een discussie. Nabil K. wilde stoppen omdat het hoogtij werd. Jean werd boos, pakte zijn spullen en reed weg. Nabil bleef achter met het materiaal. Hij heeft geen idee waar Jean die informatie over de kluis vandaan had. Was die gestolen? Wat zat erin? Nabil wist daar niets van. Daarom vraag ik om hem vrij te spreken.”

Nabil K. zelf zag de toekomst somber in. Als vader van 7 kinderen heeft hij zijn centen als beroepsduiker echt wel nodig. Enkele jaren in de cel gaan zitten komt hem erg ongelegen.

De rechtbank doet op 2 mei uitspraak.