Duik mee met ijsberen in water van 4 graden Dieter Lizen

15 januari 2019

De Deurnese Ijsberen zetten zondag de deuren open van de Zwemvijver Boekenberg voor hun jaarlijkse Ijsberenfeest. Vanaf 10u zal een grote groep van de in totaal 800 leden een frisse duik nemen in het water dat in januari en februari gemiddeld 3 tot 4 graden Celsius is. Twee jaar geleden moest er zelfs eerst nog ijs gekapt worden eer er gezwommen kon worden. Ook bekende Antwerpenaars, de Snorrenclub Antwerpen, de scouts van Deurne en de militairen van het Bataljon Batterij Howitzer gaan het water in. Iedereen is welkom om, op eigen verantwoordelijkheid, mee te zwemmen of te supporteren. Goed opwarmen met een rondje joggen of turnoefeningen op voorhand is de boodschap. Het ijsberenfeest begint om 10u.