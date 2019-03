Dubbel zo grote serre en nieuwe menukaart: Bar Noord is klaar voor feestelijke opening ADA

28 maart 2019

16u20 0 Antwerpen Volgende week vrijdag opent Bar Noord opnieuw de deuren. De populaire zomerbar in de loodsen aan Park Spoor Noord zal ook deze zomer opnieuw garant staan voor plezier en ontspanning voor jong en oud. Naast de vaste waardes als de verse pizza’s staan er ook een aantal nieuwigheden geprogrammeerd.

De grootste visuele verandering is de serre. Die zal dit jaar dubbel zo groot zijn om zo nog meer in te spelen op evenementen. “Steeds meer mensen vinden hun weg naar Bar Noord voor te feesten. Ik denk maar aan huwelijken maar ook bedrijfsfeesten. Dankzij de verdubbeling van deze serre zullen we meer mensen kunnen ontvangen. Daarnaast is het de bedoeling dat we onze gasten ook bij slechter weer een gezellige plek kunnen aanbieden”, vertelt zaakvoerder Sven Wille. De serre zal ook meer kleur krijgen en een urban-junglelook hebben.

Kibbeling met tartaar

Op de menukaart zal er dit jaar nog meer aandacht zijn voor de vegetariër onder de zomergasten. “Zo blijft de vegetarische burger op de kaart staan en komen er meer vegetarische pizza’s op de menukaart bij. Ook nieuw is de kibbeling met verse tartaar en zal er mee keuze zijn op vlak van versnaperingen”, aldus Sven.

Zoals de traditie het wil zal de opening vrijdag 5 april gepaard gaan met een groot openingsfeest. Vorig jaar mochten Soul Shakers het zomerseizoen afsluiten, dit jaar mogen ze het openen vanaf 16 uur. DJ El Bacha komt ook en hij brengt een live saxofonist en drummer mee wat de spektakelwaarde alleen maar ten goede komt. Het Antwerpse duo van Discobaar A Moeder sluit de feestelijkheden af. Tussendoor zorgt Studio Antoinette voor de live visuals. Bovendien kunnen de feestgangers zich vergapen aan een heus vuurspektakel.