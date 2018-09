Duaal leren zit in de lift: 65 leerlingen volgen Chemische Procestechnieken 05 september 2018

65 leerlingen hebben gekozen voor een opleiding duaal leren in de studierichting Chemische Procestechnieken, die ook in enkele Antwerpse scholen wordt aangeboden. Gisteren konden de leerlingen in BluePoint Antwerp kennismaken met 25 (chemie)bedrijven, die stageplaatsen aanbieden. Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar leren op de werkvloer. Het diploma dat de leerlingen halen is gelijkwaardig aan het diploma van het voltijds secundair onderwijs.





Dit schooljaar zitten er zowat de helft meer leerlingen in de richting Chemische Procestechnieken dan vorig schooljaar en ruim het dubbele in vergelijking met de start van duaal leren in september 2016. Vanaf 1 september 2019 kan elke school duaal leren organiseren. (BJS)