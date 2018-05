Druk kruispunt Jan De Voslei conflictvrij 01 juni 2018

02u42 0

Het kruispunt van de Jan De Voslei en de Camille Huysmanslaan in de Tentoonstellingswijk is deels confllictvrij gemaakt. De situatie moet er vooral de veiligheid van de fietsers verbeteren en bussen zullen er voorrang krijgen. Het is één van de kruispunten die nu al bekeken wordt in voorbereiding op de supercomputer waar alle verkeerslichten op elkaar afgestemd zullen worden. Het drukke kruispunt staat gekend omwille van enkele zware ongevallen. (NBA)