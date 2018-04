Druk je eigen verkiezingsaffiche op Erfgoeddag 18 april 2018

Niet iedereen wil zondag meelopen op de Antwerp Ten Miles. Voor wie liever een portie cultuur heeft, is er Erfgoeddag. In Antwerpen kan je deelnemen aan 50 activiteiten bij 37 musea, organisaties en verenigingen in de hele stad. Thema dit jaar is 'kiezen'. In het Museum Plantin Moretus worden daarbij unieke kieslijsten uit de 17de eeuw getoond, onder meer de zoon van Rubens en voormalig burgemeester Nicolaas Rockox staan er op te pronken. Wie graag zelf eens verkozen wil worden, kan op een oude drukpers ook zelf met inkt en papier zijn eigen verkiezingsaffiches of -pamfletten leren drukken. Je ontdekt voorts in het museum hoe je met chinese inkt en afwasmiddel een doodgewoon stukje papier omtovert tot een prachtig blad 'marmer', dat vaak gebruikt werd als tussenblad in boeken.





Ook de moeite: het Brouwershuis, een hydraulische centrale uit de jaren 1550 van waaruit de vele brouwerijen in de buurt voorzien werden van water. Het pand is gesloten voor renovatiewerken maar tijdens Erfgoeddag kan je het uitzonderlijk bezoeken. In het Maagdenhuis kan je je laten portretteren als een rijke burger uit de belle époque. Het programma vindt u op www.erfgoeddag.be. (DILA)