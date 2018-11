Drugsteam sluit drie belwinkels: “Simkaarten staan op naam van Mickey Mouse” PLA

07 november 2018

19u58 7 Antwerpen Het nieuwe Kali-team, opgericht voor de strijd tegen de drugsmaffia, heeft drie telefoonwinkels in de Dambruggestraat, Carnotstraat en Offerandestraat gesloten. De winkeliers verkochten simkaarten van telecomoperator Lycamobile zonder de identiteit van de koper te controleren. Sinds een wetswijziging is dat al 2 jaar verplicht. “Zo krijg je bij een telefoontap in een drugsonderzoek plots te maken met een simkaart op naam van Mickey Mouse”, klinkt het bij het Kali-team.

De Afghaanse uitbater van The Mobile Store in de Dambruggestraat stond er gistermiddag wat beteuterd op te kijken. ¨Politiemensen in burger en in uniform droegen de dozen met de voorraad smartphones en simkaarten naar buiten en laadden alles in een bestelwagen. Daarna ging het rolluik van de winkel dicht en werd een politiebericht opgehangen: “Verzegeling door federale gerechtelijke politie Antwerpen, drugs.”

Geen identiteitscontrole

Bovenaan het bericht het logo van het nieuwe Kali-team. Dit team is een samenwerking tussen stadsdiensten, sociale en economische inspecties en lokale en federale politie. Het team pakt de drugsmaffia aan op alle mogelijke terreinen.

De telefoonwinkels passen in het verhaal van het Kali-team omdat zij beschouwd worden als “commerciële faciliterende schakels”. Door simkaarten te verkopen zonder identiteitscontrole maken de winkeliers het criminelen gemakkelijk om anoniem te telefoneren.

Het probleem stelt zich vooral met simkaarten van Britse telecomprovider Lycamobile . Toezichthouder BIPT tikte Lycamobile in het verleden al op de vingers, omdat het laks omsprong met de identificatie van gsm-nummers. Het probleem raakt echter niet opgelost.

Daarom viel het Kali-team gisteren drie winkels binnen waar Lycamobile-simkaarten zonde verplichte identiteitscontrole werden verkocht. . Na een korte inventaris en nazicht van de boekhouding werden, de voorraden in beslag genomen.

James Bond

Het Kali-team: “Het is niet de bedoeling dat het Kali-team uitzoekt wie achter die Lycamobile-kaarten met namen als Mickey Mouse of James Bond schuilgaat. Dat is veel te omslachtig en de kans op resultaat is uiterst klein. We zorgen er wel voor dat deze obscure handel wordt gestopt. In de winkels is al na een vluchtig nazicht fraude in de boekhouding vastgesteld. Het is trouwens opvallend dat de winkels worden uitgebaat door Afghanen die in feite in Nederland wonen.”

De buurt van de Offerandestraat is al lang een pleisterplaats waar buitenlanders hun geluk komen beproeven met obscure winkels. De situatie doet denken aan het vroegere Falconplein waar Georgiërs een netwerk van frauderende elektronicawinkels uitbouwden. Daar hield het Antwerpse gerecht uiteindelijk grote kuis.

Om de wildgroei aan louche winkels rond de Offerandestraat te stoppen werkt het stadsbestuur en het Antwerpse gerecht nu samen door het Kali-team in te zetten.