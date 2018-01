Drugssectie Antwerpse politie krijgt bodycams 02u32 0 Antwerpen Het Drugs Ondersteuningsteam (DOT) van de politie in Antwerpen wordt binnenkort uitgerust met bodycams. De beelden die door de agenten gemaakt zullen worden, moeten vooral dienen om na huiszoekingen te kunnen weerleggen dat sommige agenten links en rechts wat geld of drugs zouden achterover drukken. In heel wat onderzoek wordt dat immers gesuggereerd.

Het idee van bodycams werd in het verleden al meermaals geopperd, maar nu wordt het ook effectief ingevoerd. De leden van het Drugs Ondersteuningsteam zijn de eersten die ermee uitgerust zullen worden.





Houden aan wetgeving

Al is niet meteen iedereen blij met die maatregel. Vakbond VSOA vindt dat er eerst een eenduidige wetgeving moet zijn. "Wij hebben intern alles afgetoetst met de vakbonden en het personeel", zegt woordvoerder Sven Lommaert. "Dat lijkt allemaal in orde. Verder moeten wij ons gewoon houden aan dezelfde wetgeving alsof er gefilmd wordt op openbare plaatsen. Het moet kenbaar gemaakt worden. Wanneer we dus een huiszoeking doen, dan moeten de agenten die de camera dragen dat ook duidelijk maken aan de mensen waarbij de huiszoeking wordt gedaan."





De beslissing om eerst het DOT ermee uit te rusten, komt omdat de dienst dikwijls klachten krijgt. Dat verdachten onheus bejegend zouden worden of dat er wel eens geld en/of drugs verdwijnen. "Met de camera's kunnen we meteen aantonen dat het niet het geval is", zegt Sven Lommaert. "Of omgekeerd natuurlijk. We zullen na een tijdje het systeem evalueren en dan bekijken of ook nog andere afdelingen van de politie ermee uitgerust kunnen worden. Daarover zijn nog geen beslissingen genomen." (VTT)