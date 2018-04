Drugsproces start met les computerkraken HIGHTECH-BENDE SCHAKELT HACKERS IN PATRICK LEFELON

10 april 2018

02u49 0 Antwerpen Het Antwerpse parket pakt het groots aan in het proces tegen een hightech-drugsbende, die drie Vlaamse hackers inschakelde om netwerken van containerterminals te kraken. Het zal op 2 mei een presentatie geven in de rechtszaal over hoe de bende tewerkging. De advocaten van de 22 verdachten zijn zeer benieuwd.

Het onderzoek dat vernoemd werd naar de film "Ocean's Thirteen'" startte al in 2012. Een privé-detective ontdekte toen in de kantoren van het havenbedrijf DP World rare stekkerdozen en USB-sticks. De sticks bleken 'keyloggers', die elke aanslag op het toetsenbord registreren. De stekkerdozen waren 'PWN-plugs', apparaatjes die het netwerkverkeer via een 3G-verbinding kunnen aftappen.





Pincode

De echte interesse van de hackers wordt snel duidelijk: de 9-cijferige code waarmee truckers een container kunnen afhalen. Het onderzoek toont aan dat de bende met een gehackte pincode minstens 16 keer een container oppikt. Liefst vier havenbedrijven worden het slachtoffer van deze ingenieuze inbraken in hun computernetwerk. Zo zou de bende 2 ton cocaïne en 1 ton heroïne binnengesmokkeld hebben.





Het onderzoek sleepte aan tot eind vorig jaar. Uiteindelijk zijn er 22 verdachten geïdentificeerd. Zij moesten zich maandagmiddag bij de Antwerpse rechtbank melden voor een inleidingszitting. Op twee na daagde er niemand op. Twee verdachten zijn nog altijd aangehouden: de Nederlander Ronald V. die met een enkelband thuiszit en de Peruaanse verdachte Piero M.C. die al bijna twee jaar onder huisarrest leeft in Peru.





Havenbedrijven

Openbaar aanklager Stéphanie Chomé kondigde aan dat de speurders hun kaarten op tafel zullen leggen op 2 mei. Dan geven zij een presentatie over hoe de bende tewerkging. Veel technische facetten van het hacken van de havenbedrijven worden dan toegelicht.





De drie Vlaamse IT-ers waren door de Turkse bendeleiders ingehuurd om juist dat technische aspect van het kraken van computernetwerken voor hun rekening te nemen. De drie Vlamingen werden met de dood bedreigd toen zij zich wilden terugtrekken.





De presentatie van parket en speurders gaat een hele dag duren. Dat is ongezien in een drugsproces. De uitleg van de openbare aanklager blijft veelal beperkt tot een opsomming van telefoontaps en gsmnummers. De Antwerpse procureur wil met deze zaak laten zien tot welke krachttoer hij samen met de speurders van de FGP in staat is.





Het Antwerpse onderzoek kreeg internationaal weerklank. De Europese politiedienst Europol sloeg naar aanleiding van het Antwerpse dossier wereldwijd alarm voor deze hightechcriminaliteit.





De twee hoofdverdachten in dit dossier, de Turken Orhan Adibelli en Ahmet Okul, zal het allemaal worst wezen. Zij zijn al jarenlang spoorloos.