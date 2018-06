Drugsmaffia gaat lijstje af TWEE SCHIETPARTIJEN EN TWEE AUTOBRANDEN IN ÉÉN MAAND PATRICK LEFELON

22 juni 2018

02u54 0 Antwerpen Wie is de volgende? Een logische vraag na de zoveelste brandstichting in het Antwerpse drugsmilieu. Dinsdagnacht werd de auto van Mohamed A. in brand gestoken in de Ledeganckstraat. Dertiger Mohamed A. is een vermaard drugs-crimineel die al enkele keren werd veroordeeld. De commentaren bij die nieuwsberichten worden cynisch: "Borgerhout? Ok, next."

De Audi A4 was enkele uren eerder in de Ledeganckstraat in Borgerhout geparkeerd. Rond 5 uur werden bewoners wakker van enkele luide knallen. De wagen brandde volledig uit voor de brandweer het vuur kon blussen. De auto werd meegenomen voor sporenonderzoek.





Het is het vierde incident in een maand tijd. Begin mei werd het frituur The View aan de Frank Craeybeckxlaan in Deurne-Noord in brand gestoken. Daarna moest de BMW X5 van Moraad El K. uit Hove eraan geloven en vorige zondag werd ook het gesloten eethuis Mr. Noodles van diezelfde Momraad El K. in de Abdijstraat onder vuur genomen.





Link

Tussen deze drie brandstichtingen is er één duidelijke link, met name Abdelilah El M., één van de hoofdverdachten in het grote drugsonderzoek Makreel. Of er ook een link is met de brandstichting op de Audi A4 van Mohamed A. in Borgerhout, is minder duidelijk. De intimidaties gaan wel crescendo. Mogelijk zit hier een internationale, vermoedelijk Nederlandse groepering achter, die probeert Antwerpse handlangers voor zich te winnen.





De politiek heeft maanden geleden met veel bravoure een 'Stroomplan' tegen de Antwerpse drugsmaffia aangekondigd. Er komt een speciaal KALI-team van politie, douane en inspectiediensten om de drugsmaffia te ontmantelen. Alleen blijft het wel heel lang wachten op dat team.





KALI-team

De vooropgestelde startdatum is nu 1 september zodat het KALI-team net voor de gemeenteraadsverkiezingen enkele acties tegen Antwerpse drugsfamilies kan uitvoeren. Het gemengde team van douane, federale en lokale politie krijgt aparte kantoren bij Digipolis op het Antwerpse Kiel. "De voorbereidingen zijn volop bezig", laat de politie weten.





Tot zolang wil burgemeester Bart De Wever geen commentaar geven op de escalatie van het geweld binnen de drugsmaffia. "De burgemeester het volste vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek. Deze incidenten tonen aan dat de strijd tegen criminele netwerken en drugs broodnodig is", laat zijn woordvoerder weten.





Staatssecretaris tegen sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) laat weten dat zijn inspectiediensten niet hebben gewacht tot 1 september om in actie te schieten.





Philippe De Backer: "Sociale inspecteurs voeren extra controles uit in grote steden, zoals Antwerpen, om het zwartgeldcircuit bloot te leggen. Met die informatie kunnen politie en gerecht dan vanaf 1 september werken in de aanpak van de drugsmaffia. Onze inspecteurs zijn ongeveer halfweg de vooropgestelde controles."