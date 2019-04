Drugshond Racko vindt cocaïne bij huiszoeking na inval drugscafé Sander Bral

15 april 2019

19u14 0

Het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum van de lokale politie hield het voorbije weekend toezicht bij een café in de Carnotstraat. Op korte tijd werden er verschillende drugdeals vastgesteld, waarna de inspecteurs overgingen tot controle van de zaak. De uitbater werd meteen gearresteerd. Verschillende klanten van het café hadden drugs op zak. Zij kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgeschoteld. Met behulp van drugshond Racko werden nog twee huiszoekingen uitgevoerd, waarbij in totaal 52 gram cocaïne en 11.000 euro cash geld gevonden en in beslag genomen werd. De uitbater van het café, een man van 40 jaar, werd voorgeleid en is aangehouden.