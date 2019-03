Drugshond Bo ontdekt hasjhandeltje in café Sander Bral

13 maart 2019

Het kwam het wijkonderzoeksteam van de regio City ter ore dat er in een drankgelegenheid aan de Lange Beeldekensstraat een handel in verdovende middelen werd opgestart. Er zou vooral hasj verkocht worden. De politie hield er van op een afstand toezicht. Ze kon vaststellen dat vier personen het café binnen gingen en opvallend snel daarna opnieuw naar buiten kwamen. Bij drie personen werd hasj gevonden. Twee van de vier werkten mee en verklaarden dat ze de drugs net gekocht hadden en dat dat niet voor het eerst was. De twee andere personen wilden niet meewerken. Er waren genoeg aanwijzingen om samen met drugshond Bo een huiszoeking te doen in het café. Dankzij de drugshond konden de verstopplaatsen van de drugs gevonden worden. Zo werden in de toiletten verschillende dosissen klaargemaakte hasj gevonden. Ook in de kelder, in de gewelven van het gebouw, werd gebruiksklare hasj aangetroffen. Bij de actie werden een som cash geld en bijna 25 gram hasj in beslag genomen. Drie mannen van 46, 23 en 50 jaar werden gearresteerd. Het gaat om de verkoper, de zaakvoerder en een werknemer.