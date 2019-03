Drugsfeiten, intimidatie, geluidsoverlast en niet respecteren van rookverbod. Burgemeester laat café twee maanden sluiten ADA

14 maart 2019

17u21 0 Antwerpen De stad heeft Café Royal in de Brederodestraat voor twee maanden laten sluiten. Na diverse controles door de politie werden heel wat drugsfeiten vastgesteld.

De burgemeester heeft Café Royal in de Brederodestraat laten sluiten voor twee maanden wegens overlast en illegale feiten. De politie ontvangt al enige tijd klachten en meldingen van buurtbewoners over het café. De klachten gaan over klanten die voorbijgangers intimideren, het hinderen van het verkeer, parkeerovertredingen, geluidsoverlast, en openlijke drughandel. Daarom hield de politie regelmatig toezicht op het café en voerde een aantal controles uit.

Op verschillende momenten werden er drugsfeiten vastgesteld in de zaak. Tijdens een van de controles verstopten twee verdachten verkoopsklare dosissen cocaïne in de toiletten. Ze hadden beide ook grote hoeveelheden cash geld bij. Een persoon die illegaal in het land verbleef, werd betrapt met verschillende dosissen hasj en cocaïne. Er werd een hasjpijp op de grond gevonden die positief testte op restanten van cannabis.

Verder werd ook verschillende keren vastgesteld dat de openbare orde verstoord werd. Er waren voorvallen van agressie tegenover klanten of tegenover de zaakvoerster, en ook verschillende gevechten tussen klanten, waarbij eenmaal een politieagent gekwetst raakte. Er werd ook geluidsoverlast vastgesteld door luide muziek en klanten die buiten lawaai of ruzie maakten. Er werd ook meerdere keren vastgesteld dat de aanwezigen in de zaak zich niet aan het rookverbod houden.

Een sluiting van twee maanden is noodzakelijk om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren en de drughandel te ontmoedigen. Het café blijft dicht tot en met 17 mei.