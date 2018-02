Drugsdealer opgepakt 12 februari 2018

Het wijkteam van de lokale politie Antwerpen Zone West heeft een drugsdealer kunnen klissen. Eind vorige week zag een ploeg de man in de Van Craesbeekstraat wandelen. Hij was duidelijk onder invloed van verdovende middelen. De agenten volgden hem en zagen de man een woning binnengaan in de Pekerstraat om daar korte tijd weer naar buiten te komen. Toen de agenten de man controleerden, bleek hij enkele verfrommelde briefjes geld op zak te hebben net als een aantal zakjes marihuana. De man van 37 jaar bekende meteen dat hij handelde in drugs. Tijdens een huiszoeking werd 8.530 euro cash gevonden, zo'n 80 gram marihuana, twee mobiele telefoons, verpakkingsmateriaal en een precisieweegschaal. (VTT)