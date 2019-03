Drugsdealer opgepakt met 37 dosissen coke en bijna 4.000 euro cash Toon Verheijen

10 maart 2019

20u16 0 Antwerpen Het wijkondersteuningsteam regio West van de politiezone Antwerpen heeft zaterdagavond een drugsdealer opgepakt.

De inspecteurs merkten zaterdagavond een verdacht voertuig op in de omgeving van de Gerard Le Grellelaan. De inspecteurs gingen over tot controle en er bleek juist cocaïne te zijn verhandeld.

Het voertuig van de verdachte werd doorzocht en er werd verschillende gebruikershoeveelheden cocaïne en heel wat cash geld aangetroffen in een vals blikje en in een sok. Uiteindelijk werd de wagen van de verdachte, samen met twee gsm-toestellen, twee dosissen pepperspray 37 gebruikersdosissen cocaïne en 3 945 euro cash in beslag genomen. De verdachte wordt voorgeleid.