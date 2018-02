Drugsdealer onderschept met 1.000 xtc-pillen 26 februari 2018

De controlekamer van de lokale politie kreeg vrijdag in de late namiddag een hit van een verdacht voertuig met Nederlandse nummerplaat. Patrouilleploegen gingen ter plaatse en konden de wagen onderscheppen aan de Stenenbrug. De drugshond kwam ook ter plaatse en dat had resultaat. In de koffer lag een zakje met zo'n 1.000 xtc-pillen. De bestuurder had ook nog een zakje met hasj op zoek en 50 gram cocaïne. De drugs, de twee gsm-toestellen en het voertuig zijn in beslag genomen. De man werd aangehouden. (VTT)