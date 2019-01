Drugsdealer die pronkt met geld, riskeert drie jaar cel Patrick Lefelon

10 januari 2019

18u36 0

Een jaar geleden pronkte Fitim B. met zijn centen op sociale media. Vandaag presenteerde de openbare aanklager hem de rekening voor zijn deelname aan drugshandel: een strafeis van 40 maanden cel en een boete van 24.000 euro. De man ontkent dat hij ooit drugs heeft verkocht.

Het Drugsondersteuningsteam van de Antwerpse politie rolde de Albanese bende in april 2018 op. De mannen opereerden vanuit een appartement in de Jezusstraat, een zijstraat van de Meir. Daar werd een halve kg cocaïne, 600 gram marihuana en een drukpers om de drugs in zakjes te verpakken, aangetroffen. Bij de huiszoekingen werd 33.600 euro in beslag genomen.

Volgens de openbare aanklager waren er verschillende dealers die de Jezusstraat als opslagplaats gebruikten. Hij vorderde straffen van 15 tot 3 jaar. Voor de hoofdverdachte Fitim B. vorderde hij 40 maanden.

Fitim B. ontkent echter. Hij had wel een sleutel van het appartement in de Jezusstraat en was er eens binnengeweest. Zo kwam zijn vingerafdruk op de drukpers terecht. Maar drugs verkopen had hij nooit gedaan.

“Mijn cliënt is een amateur”

Ook andere verdachten hielden hun onschuld vol. Zo was er Adhurim H. die door klanten was aangeduid als hun drugsleverancier. De man vroeg de vrijspraak, zodat hij vanaf eind januari aan de slag kon als technieker bij Proximus. Hij zou binnenkort zijn contract mogen tekenen.

Eén van de jongere verdachten, Lavdim B. (21,) had zijn aandeel in het drugsdealen wel bekend. Hij vroeg een werkstraf. “Mijn cliënt is een amateur. Zijn studies ‘Internationaal Ondernemen’ wilden niet lukken, dus dacht hij even snel geld te verdienen. Hij ging drugs leveren met de auto van zijn vader”, pleitte advocaat Omar Souidi, “Zijn vader is razend want de auto is in beslag genomen. Ervaren dealers werken natuurlijk met huurauto’s.”

De rechtbank spreekt zich uit op 24 januari.