Drugsbendes vervolgd tot in Marokko NIEUWE TREND: MENSENSMOKKEL OP SNELWEGPARKINGS PATRICK LEFELON

Patrick Lefelon De eigendommen van de Antwerpse drugsbende de 'Mixers' in Marokko werden in beslag genomen. Antwerpen Het jaar van de coke, dat is de weinig verrassende samenvatting van het werkjaar 2017 voor de federale gerechtelijke politie (FGP) in Antwerpen. 135 verdachten werden gearresteerd, bijna 40 ton cocaïne werd in beslag genomen en voor 10,2 miljoen aan geld en eigendommen aangeslagen. "Toch betaalt de gebruiker nog altijd 50 euro voor één gram cocaïne", concludeert FGP-directeur Stanny De Vlieger.

De douane heeft een nieuw record gevestigd met 39,5 ton in beslag genomen cocaïne in de Antwerpse haven. Dat is tien ton meer dan in 2016. Het laatste weekend van het jaar werd nog 7,5 ton gevonden in containers met bananen op de terminals van BNFW.





rv Bodybuilder en gewezen buitenwipper Frank De Tank is de bekendste van de 135 verdachten van drugsfeiten die vorig jaar werden gearresteerd.

Terminals afgesloten

Stanny De Vlieger, directeur van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen, kaderde gisterochtend dit nieuwe record. "Vroeger werd 50 tot 100 kilo cocaïne in enkele sportzakken verstopt in een container. Een handlanger haalde de zakken eruit en spurtte dan weg naar een klaarstaande vluchtauto. Die tijd is voorbij, dankzij de hermetische afsluitingen rond de containerterminals. Daarom gaan bendes veel grotere vrachten cocaïne - van 1.000 tot 7.000 kilo - transporteren. Die worden met behulp van corrupte havenarbeiders uit de haven gesmokkeld."





De FGP Antwerpen arresteerde vorig jaar 135 verdachten. De bekendste daarvan is bodybuilder en gewezen buitenwipper Frank 'De Tank' V. Hij zou minstens 2 tot 3 miljoen euro verdiend hebben met de uithaling van cocaïne uit de haven.





Portemonnee

De politie probeert de drugsbendes ook in hun portemonnee te treffen. Vorig jaar zijn voor 10,2 milijoen euro aan geld en eigendommen in beslag genomen. De bende 'Mixers', wat staat voor de drie broers S. uit Borgerhout, kan daarvan meespreken. De FGP Antwerpen nam in het vakantieresort Cap Tanger een appartement van de bende in beslag. Geschatte waarde: 400.000 euro. Ook een vastgoed in de Marokkaanse stad Berkane, een speedboot, jetski's en enkele luxewagens zijn aangeslagen.





Negen moorden

De FGP onderzocht afgelopen jaar ook 9 moordzaken in de provincie Antwerpen. In zeven zaken zijn er verdachten gearresteerd. Alleen in de moorden op Sara Laeremans uit Geel en op Stefan Bogaerts uit Brasschaat is er geen spoor naar de daders.





Inklimmers

Verder wordt de FGP steeds vaker geconfronteerd met "inklimmers". Het fenomeen waarbij transitmigranten in vrachtwagens proberen te klimmen om in Groot-Brittannië te raken, heeft zich afgelopen jaar ook naar de snelwegparking in de provincie Antwerpen verspreid.





325 feiten

"Ook de snelwegparkings in onder meer Ranst, Brecht, Vosselaar en Meer worden geteisterd door inklimmers", vertelt De Vlieger.





"Federale en lokale politie samen zagen in totaal 325 feiten in onze provincie. In vijftig gevallen daarvan voeren wij een onderzoek. Vluchtelingen betalen van enkele duizenden euro's voor een rit achterin een vrachtwagen, tot meer dan tienduizend euro voor wat meer luxe. Het is onze rol om achter de grote criminele organisaties aan te gaan."