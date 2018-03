Drugsbende is 1 miljoen euro aan opbrengst kwijt 03 maart 2018

Een Nederlandse bende met een dertigtal verdachten is veroordeeld tot straffen van 7 jaar en boetes tot 30.000 euro in een omvangrijk drugsdossier. Ze hielden zich vooral bezig met cannabisplantages, maar ook met de invoer van hasj. Illegale vermogensvoordelen voor in totaal 947.000 euro werden verbeurdverklaard. Zes beklaagden werden vrijgesproken.





Het onderzoek, dat in 2014 van start was gegaan, legde twee organisaties bloot. De ene draaide rond Rachid T. en zijn familie, die uit het Nederlandse Bergen-op-Zoom afkomstig zijn. Zij hadden vijf cannabisplantages opgebouwd in Hoboken, Kapellen, Borgerhout, Vilvoorde en Sint-Niklaas. Ook de organisatie onder leiding van Bahri O., die vanuit het Waasland opereerde, kon aan die laatste plantage gelinkt worden en had nog een tweede plantage in Sint-Niklaas op poten gezet. Zijn groep was nog meer plantages in Temse en Hamme aan het voorbereiden. (PLA)