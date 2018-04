Drugsbende heeft 40.600 euro cash in huis 11 april 2018

02u48 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft een Albanese drugsbende opgerold. Bij acht huiszoekingen werd een halve kilo cocaïne en 600 gram marihuana aangetroffen. Er is ook 40.600 euro cash geld in beslag genomen.

Het Drugs Ondersteunings Team (DOT) hield de bende al een tijdje in de gaten. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling toen afgelopen weekend een 'runner' op heterdaad werd betrapt. Dat resulteerde in identificatie van 9 verdachten. Hun woningen werden nog dezelfde avond doorzocht. De buit was aanzienlijk. Er werden een drugpers en een vacuümmachine aangetroffen, wat doet vermoeden dat er aanzienlijke hoeveelheden drugs verwerkt werden. Wat cocaïne betreft, vond het DOT ruim 500 gram verpakt in kant-en-klare gebruiksdosissen. De bende had ook een voorraad van 632 gram marihuana, verdeeld over 104 verkoopklare gebruikersdosissen. Er zijn ook drie wagens, twee BMW's en een Citroën, in beslag genomen.





De politie verstuurde gisteren een persbericht met foto's van het inbeslag genomen geld. Het gaat om honderden bankbiljetten van 50, 20 en zelfs 5 euro. Het Drugs Ondersteunings Team (DOT) wordt door drugsbendes en/of hun advocaten verdacht gemaakt dat zij inbeslag genomen geld zouden achterhouden. Korpschef Serge Muyters liet de vakbonden zopas weten dat het DOT voortaan verbodycamera's zal dragen bij huiszoekingen. Als er dan verhalen opduiken over agenten die geld in eigen zak steken, kan de politie met die beelden de geruchten tegenspreken. (PLA)