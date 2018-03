Drugsbaron neergestoken na mislukte uithaling 09 maart 2018

02u40 0 Antwerpen Een interne ruzie van een drugsbende is uitgedraaid op een moordpoging. Een drugsbaron pikte het niet dat zijn handlangers naast 200 kg cocaïne in de Antwerpse haven hadden gegrepen. Bij de ruzie die daarop volgde werd de drugsbaron neergestoken. De dader krijgt nu 12 jaar cel: 8 jaar voor de moordpoging en 4 jaar voor de bendevorming om drugs in te voeren.

Containerhersteller Ali A. was begin oktober 2016 over de omheining van de containerterminal op kaai 730 gesprongen. Hij was gewapend met een zware kniptang en douanezegels. De man moest een zogenaamde 'switch' uitvoeren: sportzakken met 200 kilo cocaïne overplaatsen van een Zuid-Amerikaanse container naar een Europese container. De douane haalt Europese containers maar zelden door de scanner. Opdrachtgever Savas G. zou Ali A. de ronde som van 150.000 euro betalen, een voorschot van 20.000 euro was al betaald.





De uithaling mislukte want dokwerkers grepen Ali A. bij de kraag en leverden hem af aan de politie.





Na de arrestatie van Ali A. zat opdrachtgever Savas G. met een probleem. Hij werkte zelf in opdracht van Mehmet I. en Alican C. De bende stak de koppen bijeen in een café in de Van Kerckhovenstraat in Antwerpen. Mehmet I. stelde Savas G. voor de keuze: ofwel ging hij zelf de zakken met cocaïne omwisselen in de haven, ofwel moest hij het adres van Ali A. geven.





Acht jaar voor moordpoging

Savas G. weigerde en het kwam tot een schermutseling. Savas G. trok een mes en viel Mehmet I. aan. Savas G. wist van geen ophouden en bleef uithalen met het mes. Mehmet I. probeerde het mes met een barkruk af te weren. Mehmet I. werd zwaar gewond.





Op de rechtbank beweerde Savas G. dat hij zich uit zelfverdediging met een mes had verweerd. De rechtbank volgde dat niet en veroordeelde hem tot 8 jaar cel voor moordpoging.





In het drugsdossier werden naast Savas G. ook Mehmet I., Ali A., Bahattin Y. en Alican C. veroordeeld. Ze kregen celstraffen tot vier jaar opgelegd. (PLA)