Drugsbaron leeft hier van uitkering,

maar bezit zeven eigendommen in Marokko Patrick Lefelon

05 februari 2019

15u11 165 Antwerpen De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vandaag drugsbaron Abdelhakime D. (61) uit Antwerpen aangehouden. Zijn familie wordt ervan verdacht sinds 2016 cocaïne te dealen vanuit vier cafés op de Turnhoutsebaan. Twee familieleden van 59 en 31 jaar werden midden december opgepakt en hun cafés werden gesloten. De familie leeft in België van werkloosheids- of invaliditeitsuitkeringen. In Marokko bezitten zij appartementen, gronden en huizen. Zeven eigendommen zijn door het Belgische gerecht in beslag genomen.

Het onderzoek naar handel en bezit van cocaïne loopt al sinds 2016 en het dossier werd opgebouwd via taps en observaties. Dat resulteerde in 12 simultane huiszoekingen op 17 december 2018. Daarbij werden 6 mensen opgepakt, bij de huiszoekingen werden ook drugs gevonden en zijn uiteindelijk vier cafés verzegeld.

2,2 miljoen euro aan fiscus

De organisatie zou geleid worden door twee broers van 61 en 59 en hun neef van 31. De 59-jarige broer en de 31-jarige neef werden in december gearresteerd. De echte leider, de 61-jarige Abdelhakime D., was net voor de huiszoekingen gevlucht naar Marokko en een tijd later naar Nederland getrokken. Daar kon hij gearresteerd worden, hij werd ook uitgeleverd. De onderzoeksrechter heeft de zestiger vandaag aangehouden en vrijdag buigt de raadkamer zich over de aanhouding.

Abdelhakime D. werd in 2004 al eens veroordeeld voor cocaïnehandel. Hij moet de Belgische staat nog 2,2 miljoen euro aan verbeurd crimineel vermogen terugbetalen.

Marokko

De illegale winsten die de organisatie verwezenlijkt door de illegale drugshandel en de mensenhandel, worden stelselmatig doorgesluisd naar Marokko.

De 48-jarige zus van de twee broers heeft in Marokko de touwtjes in handen en staat in voor de beheer van een patrimonium. Het gaat om huizen, appartementen en gronden in Al Hoceima, Imzouren en Fez. Tijdens een rogatoire commissie zijn er eerder dit jaar beslag gelegd op 7 onroerende goederen.

De verdachten hebben verder geld geïnvesteerd in de legale economie. Zo is er sprake van een taxibedrijf in Eindhoven, een bakkerij in Marokko en een firma dat zich in Nederland zogezegd bezig houdt met mantelzorg. In realiteit strijkt de organisatie daarvan alleen de subsidies op.

In ons land leven de hoofdbeklaagden van een werkloosheids- of een invaliditeitsuitkering. Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter loopt verder.