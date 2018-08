Drugsbaas 'Patje Haemers' riskeert zeven jaar 22 augustus 2018

Ex-kickbokser Omar 'Patje Haemers' G. (28) riskeert zeven jaar cel én moet mogelijks 380.000 euro aan winsten terugbetalen.





Het was een agent die Omar G. dit voorjaar per toeval in een broodjeszaak in Merksem opmerkte. Tegen de drugscrimineel, die een half jaar eerder bij verstek tot zeven jaar cel werd veroordeeld, liep op dat mement een bevel tot onmiddellijke aanhouding. Omdat Omar G. voormalig kickbokser is, riep de agent het SRT-team erbij, het snelleresponsteam van de Politie Antwerpen. Het team slaagde erin om hem na een korte achtervolging in te rekenen. De man tekende verzet aan en kreeg gisteren een nieuw proces. Volgens de procureur stond de kickbokser, die onder de schuilnaam 'Patje Haemers' opereerde, meer dan een jaar lang aan het hoofd van een netwerk van straatdealers dat honderden klanten had. Speurders ontdekten dat hij over acht gsm's beschikte. Hij opereerde vanuit een loft in het Hessenstraatje, waar ook cocaïne lag opgeslagen. De speurders vonden ook bezwarende beelden. Zo zit er een foto in het dossier waarop te zien is hoe de drugsbende een enorme partij cocaïne in 680 kleine porties verdeelt. De verdediging betwistte dat haar cliënt in de drugsbende een leidersrol speelde en stelde dat Omar G. geen grote winsten had gemaakt. "Hij heeft geen buitenlandse rekeningen of onroerend goed. Hij leeft ook niet in grote luxe", aldus de verdediging. Om hun pleidooi te ondersteunen had Omar G. beter wat vestimentair advies gekregen. Hij presenteerde zich namelijk aan de rechters met opvallende sneakers die meer dan 500 euro kosten. (BJS)