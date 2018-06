Droogte velt bomen Theaterplein DISTRICTSRAAD: "WERVEN MOGEN GEEN GRONDWATER MEER VERLOREN LATEN GAAN" PHILIPPE TRUYTS

20 juni 2018

02u53 0 Antwerpen De stad droogt uit. Voor het groen is dat een ramp. Elk jaar moeten op het Theaterplein tien bomen worden vervangen. Enige redding: een hoger grondwaterpeil. De hele Antwerpse districtsraad adviseert nu om alle bouwwerven strenge regels op te leggen, zodat geen grondwater meer verloren gaat.

De vijver van het Stadspark is het bekendste voorbeeld van een stad die snakt naar water. Vandaag staat ze opnieuw droog. Het lijkt erop dat geen enkele maatregel er nog wat uithaalt. Een beetje verderop vallen de bomen van het Theaterplein ten prooi aan droogtestress. En in de Plantentuin - den Botaniek - offeren de oude bomen hun grote takken op om te overleven.





Druppel

De stad vroeg een studie aan bureau Arcadis. "En die mensen laten er geen twijfel over bestaan: de grondwaterspiegel in Antwerpen is structureel te laag omdat te veel werven grondwater oppompen zonder het meteen weer aan de bodem terug te geven", zegt districtsschepen voor Leefmilieu Tom Van den Borne (Groen).





Kunstmatige ingrepen baten niet, zegt Van den Borne. "Zelfs een plan van Water-Link om regenwater op te vangen en af te leiden naar het Stadspark, bleek een druppel op een hete plaat. Volgens Arcadis win je dan 20 centimeter aan waterpeil. Veel te weinig."





Anne Poppe, fractieleider van Groen in het district Antwerpen, bond de kat de bel aan. Haar initiatief kreeg maandag de steun van de volledige raad. Waar het op neerkomt: de stad zou in elke stedenbouwkundige vergunning voor grote én kleine werken de zogenaamde 'retourbemaling' (opgepompt water teruggeven aan de bodem) moeten afdwingen. Zónder uitzondering. Verder moet bij grote werven het grondwaterpeil wekelijks worden nagekeken. "Bij normale neerslag kan het dan nog twee jaar duren voor het grondwater weer is aangevuld", zegt Van den Borne.





Wat gaat de stad met het advies doen? "We zullen dat bekijken", zegt Kris Goossenaerts, woordvoerder van bevoegd schepen Ludo Van Campenhout (N-VA). "Maar we doen binnen de bouwcode al heel wat om infiltratie van water te bevorderen. Zo keurden we dit jaar een hemelwaterplan goed, waarvoor we samenwerken met Water-Link en Rio-Link. We leiden regenwater af naar de vijver van het Stadspark. Maar die droogt snel op. Het weer heeft ook niet geholpen: het regent al een paar jaar te weinig. In september start een studie naar waterschaarste in Antwerpen."





Niet uitvoerbaar

Goossenaerts wijst erop dat de 'retourbemaling' niet voor elke werf voor de hand ligt. "We leggen dat op, zodra er vier meter diep wordt gebouwd. Maar technisch blijkt dat terugpompen niet altijd uitvoerbaar te zijn."





Voor de controle van het grondwaterpeil komt er een elektronisch systeem. Toch zijn er vandaag ook al 150 manuele meetpunten, zo besluit Goossenaerts.