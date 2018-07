Droogte jaagt ratten uit holen en riolen 27 juli 2018

02u40 0 Antwerpen Het zat er een beetje aan te komen: het droge en zeer warme weer jaagt de ratten uit hun holen. De dieren moeten op zoek naar voedsel en water. Het aantal meldingen van ratten is deze maand fors gestegen tegenover juli 2017. "Dat betekent niet dat er op zich meer ratten in de stad zijn, maar dat ze vaker worden opgemerkt", zegt Annik Bogaert, woordvoerster van de stad.

De eerste 25 dagen van juli waren er al 90 meldingen in Antwerpen, 26 méér dan in heel juli 2017. Ook in februari en april was er een duidelijke stijging. Om andere redenen uiteraard dan nu. "Vorig jaar sneeuwde het in februari, dan verlaten de ratten hun hol minder snel", zo vertelt Sally Peustjens, coördinator Dierenwelzijn van de stad. De hitte en droogte in juni 2017 zit ook mooi in de cijfers: er werden toen de helft meer ratten gemeld dan in juni dit jaar.





"Het verband met droogte zien we ook bij andere knaagdieren en bij vogels. Die dieren wéten dat ze water en eten kunnen vinden in de buurt van mensen."





Met de verdelging van ratten houdt één voltijds stadsmedewerker zich bezig. De schuilplaatsen van ratten zijn vrij gemakkelijk terug te vinden. Ze volgen altijd dezelfde 'wandelpaden'.





Annik Bogaert: "We plaatsen gif in de schuilholen (in parken, bermen, grachtkanten) of in lokdozen. Het gif remt de stolling van het bloed. Omdat ze meestal onder de grond sterven, vermijden we zo vergiftiging van roofvogels."





Dat er ratten in je buurt zitten, herken je onder meer door krassende geluiden in muren of plafonds, donkere, langwerpige uitwerpselen van 10-15 millimeter, opengescheurde verpakkingen en vuilniszakken en een ammoniakgeur. "Je kunt ook voorzorgen nemen", zegt Peustjens. "Laat geen voedsel voor kippen of konijnen in de tuin rondslingeren, sluit je woning goed af en bewaar voeding in afgesloten potten. Maar je hoeft niet bang te zijn voor ratten. Meestal blijven ze buitenshuis."





Info: Dierenoverlastbeheer, tel. 03/432.16.70, mail: SL_dierenoverlastbeheer@stad.antwerpen.be. (PHT)