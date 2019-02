Droogkast vat vuur bij nacht Redactie

01 februari 2019

06u47 0

Rond middernacht vatte een droogkast vuur aan de Boterlaarbaan in Deurne. De brandweer was snel ter plaatse die een brand vaststelde met veel rookontwikkeling. Deze kwam uit garage waar een washok was gemaakt. De droogkast is de boosdoener. Bij nacht een droogkast gebruiken is gevaarlijk. Er werden 2 personen afgevoerd, een oudere en een jongere dame. Allebei met co intoxicatie. Er kwam nog een strooiwagen extra door de straat om het bluswater te bestrooien met een extra laag zout.