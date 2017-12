Dronkenlap steelt sterkedrank 02u35 0

Een dronken dief is dinsdag betrapt in een supermarkt in de Jonghelinckstraat in Antwerpen. De man had nogal opzichtig een fles wodka uit het rek genomen, het etiket afgescheurd en was ter plaatse beginnen drinken. Nadien nam hij een fles whisky, scheurde opnieuw het etiket af en passeerde de kassa zonder te betalen. Daar werd hij door een winkelverantwoordelijke tegengehouden. Bij aankomst van de politie werd al snel duidelijk dat de man te dronken was om te verhoren. Omwille van zijn toestand werd de man overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan om te ontnuchteren. (BSB)