Dronken viertal brengt nachtje door in Leuvense cel 21 februari 2018

Een 18-jarige student uit Brasschaat, een 21-jarige man uit Schilde, een 22-jarige uit Antwerpen en een 50-jarige uit Hove hebben een nachtje in een Leuvense politiecel moeten doorbrengen. De vier vrienden maakten 's nachts amok in het centrum van Leuven.

Een bewoner van de Schrijnmakersstraat in het centrum van Leuven belde even over middernacht de politie dat hij de slaap niet kon vatten omdat enkele tientallen jongeren op straat ter hoogte van hun stamcafé aan het zingen en het roepen waren en glazen stukgooiden. De politiepatrouille die ter plaatse ging, stelde vast dat een groep lawaaierige jongeren op straat alcohol consumeerde. Een duidelijk dronken achttienjarige student uit Brasschaat gooide in aanwezigheid van de politiepatrouille enkele glazen op de grond aan diggelen. De jonge man werd in de combi geplaatst met de bedoeling hem over te brengen naar de cel om er zijn roes uit te slapen. Dat was duidelijk niet naar de zin van enkele van zijn vrienden die zich tegen de politie keerden. Er werd politieversterking opgeroepen en drie heethoofden (21-jarige uit Schilde, 22-jarige uit Antwerpen, 50-jarige uit Hove) zijn opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Zij weigerden ondanks verscheidene aanmaningen weg te gaan en bleven de patrouilles uitdagen. De stomdronken student en het trio dat weigerde te vertrekken, brachten de nacht door in de cel. Er zijn elf GAS-pv's opgesteld. (ADPW)