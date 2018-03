Dronken tegen betonnen bollen 27 maart 2018

De politie heeft zondagmorgen een jonge bestuurder betrapt die met zijn wagen tegen de betonnen bollen was aangereden op het kruispunt van de Ossenmarkt en de Lange Winkelstraat. De 20-jarige man was na het ongeval uitgestapt en op een bankje gaan zitten tot de politie ter plaatse kwam. Na controle werd duidelijk dat de bestuurder had gedronken. De auto was vooraan helemaal beschadigd en moest getakeld worden. (VTT)