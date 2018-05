Dronken man uit water gered 12 mei 2018

Een man van 29 jaar kwam gisterochtend in het water terecht aan Houtdok Noordkaai. Hij riep meteen om hulp en verschillende politieploegen kwamen ter plaatse. Ze probeerden de man te redden met een reddingsboei. Maar uiteindelijk haalden de duikers van de brandweer de drenkeling boven. Het slachtoffer stelde het relatief goed. Hij raakte onderkoeld maar bleef buiten levensgevaar. De man herinnert zich niet meer hoe hij in het water belandde, maar wel dat hij vannacht redelijk wat gedronken had. (BSB)