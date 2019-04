Dronken man steekt fiets in brand en doet er een dansje rond Sander Bral

19 april 2019

15u59 0 Antwerpen Politie en brandweer werden in de nacht van donderdag op vrijdag naar de Wetstraat in Antwerpen-Noord geroepen. Volgens een getuige stond er een fiets in brand en was er een man rond de fiets aan het dansen.

De brandweer kon het vuur snel blussen en de politie trof in de inkomhal van een pand een man aan die in aanmerking kwam voor de feiten. De 34-jarige man was zeer dronken en in het bezit van een aansteker. Hij bleek gekend voor een waslijst aan feiten en werd gearresteerd. De schade aan de fiets was groot, het zadel en de banden waren vernield.