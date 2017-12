Dronken man richt ravage aan 02u41 0

Een dronken man beschadigde maandagavond net voor middernacht enkele ramen en voertuigen aan de Leopold de Waelplaats in Antwerpen. Hij was met stoelen en tafels van het terras van een horecazaak beginnen gooien. De aanleiding is niet helemaal duidelijk. Hij gooide enkele tafels op straat en enkele tafels op een geparkeerde auto. Daarna wandelde de dronken man verder en gooide hij nog twee grote ramen van een andere zaak in. Een getuigen kon de dronken man na zijn laatste actie tegenhouden tot de politie kwam. De man van 49 jaar werd meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Daar kon hij zijn roes uitslapen. De beschadigde wagen is niet meer rijvaardig. Het team voor technische bijstand van de politie kwam ter plaatse om de beschadigde ramen van de zaak dicht te maken. (BSB)