Dronken man komt met been onder wagen terecht 01 februari 2018

De politie werd dinsdagavond opgeroepen voor een ongeval in een parking in de Kammenstraat in Antwerpen. Een dronken man was daar ten val gekomen op het moment dat een auto voorbij reed. De bestuurder had de gevallen man niet gezien en reed over zijn been. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Rekening houdend met zijn toestand kon hij niet meteen verhoord worden. (BSB)