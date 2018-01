Dronken man doorzoekt wagen 29 januari 2018

Een man werd zaterdagavond iets na middernacht betrapt toen hij in een geparkeerde auto stapte en hem doorzocht. De wagen stond stil in de Atletenstraat met de sleutel in het slot en een man op de achterbank, terwijl de bestuurster van de auto even was uitgestapt. De verdachte inspecteerde de auto en zag de passagier door de geblindeerde ramen niet zitten. Hij zag zijn kans schoon en stapte vooraan in en begon meteen de auto te doorzoeken naar interessante buit. De passagier stapte uit en hield de dronken autoschuimer tegen tot de politie arriveerde. Een patrouille nam de verdachte, een 23-jarige man uit Rumst, mee voor verder onderzoek. (NBA)