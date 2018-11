Dronken Lommel-supporter

die agent trapt, riskeert twee jaar Patrick Lefelon

27 november 2018



Een toevallige supporter van SK Lommel hangt twee jaar cel boven het hoofd omdat hij drie agenten ernstig zou verwond hebben na een wedstrijd op Berchem Sport. Eén agent liep in het tumult een handbreuk op toen een collega hem een klap met zijn matrak gaf.

Jens V., een lasser uit Oostham, gaat eigenlijk nooit naar matchen van SK Lommel kijken. Alleen de Rode Duivels interesseren hem. Toch overhaalde een groep vrienden hem om in september 2017 de verplaatsing per trein mee te maken naar Berchem Sport. Het groepje pakte een stevige pint en zong wat uitdagende liederen. De sfeer in het stadion raakte opgehitst en de politie liet versterking aanrukken.

Na de match zonderde de politie een groepje van 15 luidruchtige Lommel-supporters af. Eén van hen was Jens V.

Advocaat Nick Paeleman die Jens V. verdedigt: “MIjn cliënt schrok van het bataljon agenten en wilde weglopen. Daarbij botste hij op een agente in burger. Hij klauterde over een omheining maar werd door vijf agenten tegen de grond gewerkt. Daar kreeg hij verschillende klappen. Mijn cliënt ontkent dat hij een agent heeft geschopt. De politie heeft dit kleine incident met buitensporig geweld aangepakt. Wij vragen de vrijspraak.”

Die kritiek op het politiewerk schoot bij de openbare aanklager in het verkeerde keelgat. “Dat is altijd hetzelfde met koning Voetbal: zogezegde supporters drinken zich zat, vallen omwonenden lastig, beschadigen tuinen en gebruiken dan geweld tegen de politie die orde op zaken wil stellen. We spreken hier niet over een groep Limburgse toeristen die een pintje komen drinken. Drie agenten raakten gewond en konden geruime tijd niet werken. Ik vorder een celstraf van 2 jaar, 1.750 euro boete én een stadionverbod van 5 jaar.”

Agent slaat collega

Bij de arrestatie van Jens V. liep een agent een breuk in zijn hand op. Hij kreeg in het tumult een klop van een matrak van zijn collega. Voor de advocaat van verdachte Jens V. hét bewijs dat de politie te driest optrad. “Zij zaten al met vier man bovenop Jens V. en toch vond één van het nodig om met zijn matrak te slaan. Hij raakte jammer genoeg zijn collega. Nu staan die agenten hier om schadevergoeding te vragen. Ah ja, zo zijn ze dan ook wel.”

De rechter doet uitspraak op 8 januari.