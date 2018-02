Dronken inbreker betrapt 26 februari 2018

De politie heeft vrijdagnacht een dronken inbreker kunnen oppakken. De man had zich met een koevoet toegang verschaft tot een gesloten café op de Paardenmarkt, maar werd daarbij betrapt. Toen de patrouilleploeg hem arresteerde, bleek al snel dat hij te diep in het glas had gekeken. (VTT)