Dronken fietser knalt op geparkeerde wagen waarin man ligt te slapen Sander Bral

24 februari 2019

15u52 0

Een fietser is in de nacht van zaterdag op zondag tegen een wagen gereden die reglementair geparkeerd stond aan de Slachthuislaan in Antwerpen-Noord. Door de aanrijding werd de achterruit van het aangereden voertuig vernield. In de wagen lag een man te slapen. Die had de aanrijding niet opgemerkt waardoor er wat ongerustheid ontstond. Met de slapende inzittende bleek uiteindelijk alles in orde te zijn. Hij kwam van een evenement en koos er wijselijk voor om even langs de kant te rusten alvorens zijn verre rit naar Duitsland verder te zetten. De fietser werd naar het ziekenhuis gebracht. Later bleek dat hij te veel gedronken had en kennelijk niet recht naar huis reed.