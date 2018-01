Dronken fietsdief opgepakt 31 januari 2018

Maandagavond verwittigde een getuige de politie toen hij een persoon aan een fiets zag morrelen in de Zurenborgstraat. Toen zijn gedrag werd opgemerkt, probeerde de man te gaan lopen. Hij kon staande gehouden worden door de getuige in afwachting van de politie. De verdachte bleek illegaal in ons land, had te veel gedronken en gedroeg zich agressief tegenover de politie. Hij werd gehandboeid overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. (BSB)