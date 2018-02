Dronken dief met doodslag op zijn kerfstok gepakt 23 februari 2018

Een 37-jarige dief werd woensdagnamiddag gevat in een grootwarenhuis op de Meir. De verdachte werd betrapt door een winkeldetective toen hij vier parfumflesjes in een metalen doos stak.





Op camerabeelden was te zien hoe de dief de winkel verliet zonder af te rekenen. Wanneer de politie ter plaatse kwam, bleek de verdachte voor verschillende feiten bekend te staan waaronder diefstal, illegaliteit, slagen en verwondingen en doodslag. De dief bleek dronken te zijn dus werd hij geboeid meegenomen naar het cellencomplex op de Noorderlaan.





De gestolen goederen werden teruggegeven en de verdachte kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten. (BSB)