Dronken chauffeur wisselt van plaats met passagier na crash 09 maart 2018

Een verdwijnpaal werd woensdagavond van de weg gereden op het De Coninckplein in Antwerpen. De 55-jarige bestuurder van de wagen probeerde weg te vluchten, maar werd dankzij een getuige onderschept door een interventiepatrouille van de politie. De man zei dat hij de paal niet had gezien omdat hij zijn gps aan het volgen was. Later bleek dat de bestuurder en de passagier van plaats gewisseld waren omdat de bestuurder gedronken had. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. De auto had een lekke band en een bluts. De verdwijnpaal was volledig vernield. (BSB)