Dronken chauffeur vraagt agenten om startkabels voor auto Patrick Lefelon

16 maart 2019

17u02 0

Zaterdagochtend werd een ploeg van de mobiele eenheid geroepen door de bestuurder van een personenwagen op de Halewijnlaan. De man kreeg zijn voertuig niet gestart en vroeg of de politie misschien over startkabels beschikten. De inspecteurs hadden al snel in de gaten dat er iets niet klopte, daar de wagen van de man geen bumper meer had en dat er zich op enkele meters een kapotte elektriciteitskast bevond. De man moest erkennen dat hij met zijn voertuig tegen de elektriciteitskast was gereden. Hij bleek bovendien onder de invloed van alcohol en had geen rijbewijs of identiteitskaart op zak. De batterij van zijn wagen bleek trouwens wel degelijk plat.