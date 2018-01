Dronken Bulgaar met 3,6 promille betrapt achter het stuur 02u31 0

De politie heeft maandag op de Oudeleeuwenrui, de Siberiastraat en de Boomstesteenweg alcoholcontroles gehouden. In totaal werden 278 bestuurders gecontroleerd. Daarvan hadden 21 bestuurders te diep in het glas gekeken. De recordhouder daar was een Bulgaarse man die na een ademtest niet minder dan 3,6 promille in zijn bloed had. Dat komt een modale drinken overeen met zo'n negentien glazen bier. Tien andere bestuurders waren onder invloed van drugs. Zij moesten ook hun rijbewijs inleveren. Drie bestuurders kregen een boete omdat ze geen rijbewijs op zak hadden en één wagen bleek niet verzekerd te zijn. Eén wagen werd in beslag genomen omdat hij zijn boete van 1.260 euro niet kon betalen. (VTT)